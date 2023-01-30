الاقتصاد

بنك القاهرة يقرر إيقاف شهادة "جولد السنوية" بالجنيه المصرى بعائد 25% غداً

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القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك القاهرة أنه سوف يتم غداً الثلاثاء وقف العمل بشهادة "جولد السنوية" بالجنيه المصرى بعائد 25% يستحق بنهاية المدة وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهرياً، وذلك بعد تحقيق المستهدفات المنشودة، مع استمرار طرح البنك لشهادة "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% يستحق سنوياً، و عائد 16.25% يستحق كل ثلاثة اشهر وعائد 16.00% يستحق شهرياً.

 

هذا ويحرص بنك القاهرة على طرح باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية بمزايا وأسعار عائد تنافسية تلبى احتياجات ومتطلبات كافة شرائح العملاء.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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