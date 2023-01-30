شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 588 مليون دولار استثمارات جابكو لتحسين إنتاج الزيت لـ70 ألف برميل يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس " جابكو " لإعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالى 2023/2024 أهمية الإسراع بوتيرة تنفيذ خطط الحفر وزيادة الإنتاج البترولى موضحاً أن الفترة الحالية تُعد فرصة كبيرة للإسراع بالخطط والعمليات الإنتاجية في ظل الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية الى مستويات مُشجعة للاستثمار.

و أكد الوزير أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الاشتراطات البيئية و معالجة الصرف الصناعى في منطقة خليج السويس تنفيذاً لاستراتيجية عمل القطاع للحفاظ على البيئة ودعم التوافق مع قانون البيئة وتحقيق الاستدامة .

كما وجه بالاستمرار في تنفيذ خطط الاستغلال الأمثل للموارد و تعظيم أنشطة ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها والتي تساعد بدورها في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة الجدوى الاقتصادية .

واستعرض المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة بترول خليج السويس " جابكو" أهم ملامح خطتها الاستثمارية خلال العام المالى 2023/2024 والتى تقدر استثماراتها بنحو 588 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام لتصل الى 70 الف برميل خام يومياً وذلك عن طريق حفر الآبار التنموية والاستكشافية والإسراع في إكمال المشروعات المتعلقة بالإنتاج مع الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ، مضيفاً أنه من المخطط حفر 11 بئراً استكشافياً وتنموياً للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، كما أوضح أنه جارى الانتهاء من محطة الإنتاج الجديدة الخاصة بحقل شمال صفا تمهيدا لبدء الإنتاج المخطط من حقل شمال صفا بمعدل أنتاج يومي قدره ٨٥٠٠ برميل واحتياطي ۱۷۰ مليون برميل زيت خام ، كما تهدف جابكو الى تنفيذ خطة طموحة بإعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث التسهيلات وذلك ضمانا لاستمرارية الإنتاج والحفاظ على سلامة البيئة .

حضر اعمال الجمعية التي عُقدت عبر الفيديوكونفرانس كل من الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس على راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون اويل الإماراتية الشريك في شركة جابكو ، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و الأستاذ محمد وسام مدير قطاع شئون الغاز بالوزارة .