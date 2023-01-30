تجاوز الـ 30 جنيهًا.. سعر الدولار يرتفع بمنتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في 6 بنوك عاملة في مصر مع منتصف التعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، ليتجاوز مستوى 30 جنيها في بعض هذه البنوك.

وفيما يلي سعر الدولار في منتصف التعاملات وفقاً لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 29.85 جنيه للشراء، و29.95 جنيها للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 29.85 جنيه للشراء، و29.95 جنيها للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 30 جنيها للشراء، و30.07 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.95 جنيه للشراء، و30.05 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 29.95 جنيها للشراء، و30.05 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 29.84 جنيها للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.02 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشا، و30.05 جنيه للبيع بزيادة 11 قرشا.

بنك البركة: 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 29.84 جنيها للشراء، و29.94 جنيه للبيع.