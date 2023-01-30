شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مقدمي الرعاية الصحية: تشكيل 3 لجان جديدة لزيادة كفاءة القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، تسجيل 3 لجان جديدة (لجنة للتدريب، ولجنة السياحة العلاجية، والأخيرة تختص بالإعداد لمؤتمر خاص بالقطاع يتم التجهيز له).

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، بحضور الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، والدكتور محمد حبلص عضو مجلس الإدارة، والدكتورة غادة الجنزوري وكيل الغرفة، والدكتور محمد ماضي أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هاني حافظ عضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد سمير عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس الإدارة، والدكتور عمرو حمزه عضو مجلس الإدارة، والددكتور هشام ماجد عضو مجلس الادارة، والاستاذ مصطفي الأسمر عضو مجلس الإدارة.

وقال الدكتور علاء عبد المجيد، إن لجنة التدريب التي وافقت على تشكيلها الغرفة، ستكون مهمتها رفع كفاءة المستشفيات ومساعدتها على عمل الإجراءات والتوافق مع المعايير الخاصة بالجودة.

أما لجنة "السياحة العلاجية" ستتولى مهمة عمل خطة استراتيجية ومنظومة متكاملة للتعاون بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة المختلفة من أجل تنشيط وتحسين مستوى السياحة العلاجية في مصر.

أما بالنسبة للجنة المختصة بتنظيم المؤتمر، والذي سيكون الهدف منه النهوض بالخدمة الصحية في مصر، والتشارك بين الجهات الصحية المختلفة

(الحكومية، والأهلية، والخاصة) للتكامل والتعاون فيما يخدم منظومة الخدمات الطبية، والاستفادة من جميع الخدمات بصورة متكاملة.

وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن الغرفة تقوم حاليا بالإعداد لتنظيم مؤتمر خلال الفترة القادمة يضم جميع الأطراف المعنية بقطاع الرعاية الصحية والطبية في مصر، وسيكون هناك تمثيل من جميع ممثلي الهيئات العاملة بالقطاع الطبي الخاص وسيدعى لها ممثلي القطاع الطبي الحكومي، وذلك لمناقشة الموضوعات التي تخص قطاع الرعاية الصحية والطبية، وكذلك إيجاد حلول لكافة التحديات والأزمات التي تعوق عمل القطاع بالصورة التي توفر رعاية صحية متكاملة للمريض المصري بالصورة اللائقة.