شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام أسهم "مصرف أبو ظبى وإيديتا وتعليم" للمؤشر الرئيسى للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أعمال المراجعة الدورية، نصف السنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية المصري، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2022، إذخرج من مؤشر EGX30، ومؤشرEGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR عدد 3 شركات في مقابل دخول 3 شركات أخرى، وهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وإيديتا للصناعات الغذائية، وتعليم لخدمات الإدارة.

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI خروج 6 شركات في مقابل دخول 6 شركات أخرى، في حين شهد مؤشر EGX70 EWI خروج 13 شركة انضمت 3 شركات منهم إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 13 شركة أخرى أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 11 شركة، في مقابل دخول 11 شركة أخرى.

وتجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الاسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية أخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

وشهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، خرج من المؤشر 13 إصدار في مقابل دخول 11 إصدارا من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر33 اصدار.

ومن الجدير بالذكر ان إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً، وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية المؤشرات.