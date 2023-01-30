شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام أسهم "مصرف أبو ظبى وإيديتا وتعليم" للمؤشر الرئيسى للبورصة والان مع تفاصيل الخبر
وتجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الاسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية أخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.
وشهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، خرج من المؤشر 13 إصدار في مقابل دخول 11 إصدارا من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر33 اصدار.
ومن الجدير بالذكر ان إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً، وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية المؤشرات.