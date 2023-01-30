سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 29.85 للشراء، 29.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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