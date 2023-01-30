شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البترول يعمل حالياً على إنشاء مصنع بالسخنة لتصنيع مواسير توصيل الغاز للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2023 / 2024، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أشرف الداودى محافظ قنا .

وأوضح الملا أن شركة جنوب الوادى تعد شركة متكاملة متعددة الأنشطة تستهدف خدمة محافظات الصعيد وتوفير كافة الخدمات البترولية لأهالى الصعيد خاصة جهود توصيل الغاز للمنازل الذي شهد توسعأ كبيرا إلى جانب توصيل الغاز للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة ، وكذلك زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط والتوسع فى نشر محطات الخدمة للتيسير على اهالينا في الصعيد لما له من مردود اقتصادي .

مشيراً إلى أن العمل فى مشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط يجرى على قدم وساق ، وأنه رغم التحديات التى فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة نجح القطاع فى الحصول على معظم التوريدات لهذا المجمع الكبير والمخطط الانتهاء منه خلال العام القادم ليساهم، إلى جانب مجمع إنتاج البنزين الذي شرف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تأمين احتياجات محافظات الصعيد من الوقود بنوعيه البنزين والسولار كوقود اقتصادى وآمن بدلاً من نقل الوقود من الشمال إلى الجنوب، لافتاً إلى أن القطاع يعمل حالياً على انشاء مصنع بمنطقة العين السخنة لتصنيع مواسير توصيل الغاز للمنازل والذى سيسهم فى توفير جانب من احتياجات شركات توصيل الغاز بهدف تعظيم المكون المحلى وتقليل تكلفة الاستيراد .

ولفت الوزير إلى أن ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية مكن القطاع من العمل فى منطقة البحر الأحمر البكر وأنه بناءً على نتائج عمليات البحث السيزمى تم طرح مزايدة عالمية بالبحر الأحمر جذبت اهتماماً كبيراً من شركات البترول العالمية مثل شيفرون وشل ومبادلة الإماراتية وهذه الشركات بدورها استقطبت شركات عالمية أخرى للتعاون معها فى مناطق امتيازها بالبحر الأحمر مما يظهر مدى اهتمام الشركات العالمية بالامكانات الواعدة للبحر الأحمر، مشيراً أن عمليات الحفر من المستهدف أن تبدأ خلال العام القادم بعد الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية التى تم تجميعها.

واوضح الملا إنه تم تخصيص إدارة مختصة بكفاءة الطاقة بكافة شركات وهيئات القطاع بهدف ترسيخ ثقافة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ناتج عن الترشيد ، وفيما يخص جهود المسئولية المجتمعية أشار الملا إلى أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجية متكاملة فى كافة محافظات الصعيد للمساهمة فى مشروعات التنمية المجتمعية بالتعليم والصحة وغيرها من الأنشطة التى تسهم فى تطوير مستوى معيشة المواطنين ، لافتًأ إلى جهود قطاع البترول مؤخراً لإعادة إعمار قرية خور عواضة بأسوان بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأشاد الوزير بأداء العاملين بشركة جنوب الوادى والشركات التابعة على جهودهم المخلصة لتنفيذ خطط ومشروعات القطاع بمحافظات الصعيد.

واستمع الوزير والحضور إلى عرض من الدكتور نائل درويش رئيس الشركة حول أهم ملامح الموازنة التخطيطية لعام 2023 / 2024 والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها والمخطط إقامتها، حيث أوضح إن متوسط الإنتاج لشركات جنوب والشركات التابعة بلغ حوالى 5ر22 الف برميل زيت يومياً خلال ال 6 اشهر الماضية، مشيراً إلى تحقيق شركة بتروجلف كشفاً بترولياً بحقول جيسوم وأنه جارى الانتهاء من عمليات تنمية الكشف تمهيداً لوضعه على الانتاج ليسهم فى رفع معدلات الإنتاج، لافتاً إلى استمرار الشركة في تنفيذ مشروعاتها المشتركة وتطويرها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف خاصة بعد ما حققته خلال المرحلة الأولى من مشروع تجميع بيانات البحث السيزمى بمنطقة البحر الأحمر، وأنه جارى المعالجة النهائية للبيانات السيزمية التى تم تجميعها تمهيداً لحفر آبار استكشافية خلال العام بإجمالى استثمارات تزيد عن 150 مليون دولار، كما أشار إلى توصيل الغاز إلى مليون و783 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 51 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" حتى نهاية ديسمبر الماضى وجارى العمل على مد الشبكات لـ 246 قرية ، كما استعرض مساهمات الشركة المجتمعية خلال العام المالى الحالى بقيمة 20مليون جنيه فى مشروعات تطوير المدارس والرعاية الصحية وتنمية وتطوير عدد من قرى الصعيد .

وحضر أعمال الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستكشاف والمشرف على العقود والاتفاقيات بالوزارة والاستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب عبد الحميد دسوقى وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى الجهاز والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.