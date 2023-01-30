شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 30-1-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 30-1-2023، بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 29.74 للشراء، 29.84 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى29.82 جنيه للشراء.

29.92 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى29.74 جنيه للشراء.

29.84 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر29.74 جنيه للشراء.

29.84 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية29.84 جنيه للشراء.

29.94 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"29.84 جنيه للشراء.

29.94 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى29.90 جنيه للشراء.

29.94 جنيه للبيع.