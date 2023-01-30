شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت رمانا بـ100 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصادرات المصرية من الرمان ارتفاعا كبيرا في الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2022، قياسا بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر الإجمالية من الرمان الطازج بلغت نحو 100 مليون و331 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 35 مليونا و239 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 42 مليونا و224 ألف دولار.

وحققت صادرات الرمان في شهر أكتوبر الماضي فقط زيادة قيمتها 19 مليونا و375 ألف دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 46 مليونا و713 ألف دولار، مقابل 27 مليونا و338 ألف دولار في شهر أكتوبر من العام السابق له 2021.

وإجمالا بلغت القيمة الإجمالية لصادرات السلع الزراعية نحو 213 مليونا و991 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 142 مليونا و254 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 71 مليونا و737 ألف دولار.