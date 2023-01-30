الاقتصاد

1.5 % زيادة فى إجمالى المساحة المنزرعة عام 2020 / 2021

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القاهرة - سامية سيد -  

ومن أهم المؤشرات بلــغ إجمــالى المساحـة المحصـولية 16.4مليون فدان عـام 2020 / 2021 مقابـل 16.3 مليـون   فـدان عام 2019 / 2020   بزيادة بلغت نسبـتها 0.5٪.

بلـــغ إجمالى المسـاحة المنــزرعة 9.6 مليون فــدان  عـام 2020 / 2021 مقـابل 9.5 مليـون فدان عام 2019 / 2020 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.5 ٪.

 

وبلغـت مســاحة محصــول القمـح 3.42 مليــون فدان   عــــام 2020 /2021 مقـابـل 3.40 مليون فدان عـام   2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبـتـــها 0.5٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.8 مليــون طــن عـام 2020 / 2021 مقابـــل  9.1 مليـــون طـن عــام 2019 / 2020 بزيــادة بلغت نسبـتها 8.1٪.

 

وبلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.1 مليون فدان عـام 2020 / 2021 مقـابـل 1.2 مليـون فدان عام 2019 / 2020 بانخفـاض بلغـت نسبـته 7.0٪ وبلغــت كميـــة الإنتـاج 4.2 مليون طـن عـام 2020 / 2021، مقـابــل 4.4 مليــون طـن عـام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت  نسبـته 4.5٪.  

 

وبلغــت مسـاحــة محصول الطماطم 356.9 ألف فدان عـام 2020 / 2021 مقابـل 380.0 ألـف فــدان عــام 2019/ 2020 بانخفـاض بلغـــت نسبـتـه 6.1٪ وبلغـــت كمـيــة الإنتـــاج 6.4 مليــون طـــن عــام 2020/ 2021 مقابـل 6.5 مليون طن عام  2019 / 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 1.7٪.

 

وبلغــت مســـاحــة محصــول البطـاطــس 502.6 ألف فـدان عـام 2020/2021 مقــابــل 560.8 ألف فدان عــام 2019 / 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 10.4 ٪ وبلغت كمية الإنتـاج 6.3 مليون طن عـام 2020 / 2021 مقـــابــل 6.8 مليون طن   عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.5٪.

 

وبلغت المساحة الكلية لمحصـول البرتقــال 329.7 ألف فــدان عـام 2020/2021 مقابــل 311.4 الف فدان عـام 2019/ 2020 بزيــادة بلغـــت نسبـتها 5.9٪ وبلغت كمية الإنتاج 3.17 مليــون طــن عام 2020/ 2021 مقابـل 3.10 مليـــون طـن عـــام 2019/ 2020 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.2٪.

 

وبلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 73.9 ألـف فــدان عـام 2020/2021 مقابل 74.1 ألف فدان عـام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 0.3٪ وبلغـــت كميـة الإنتـــاج  1.2 مليـون طـن عام  2019 / 2020  مقــابــل  1.4 مليون طن عام  2019  /  2020  بانخفاض بلغت نسبـتها 12.0 ٪.

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