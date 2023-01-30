شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يبحث أحدث التكنولوجيات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إسماعيل يوجه بضرورة تشجيع ابتكارات وأفكار الشباب في مجال مرافق المياه والصرف وتقديم الدعم الكامل لإنجاح تلك الأفكار وتحقيق الاستفادة منها
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي يهتم بالاطلاع ومواكبة التطورات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، مؤكداً أن ذلك يعكس أداء منظومة معالجة الصرف الصحي في مصر، كما استعرض مع أعضاء اللجنة العرض المُقدم من المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، بخصوص تجربة إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بطاقة 100 م3/يوم ونتائج المياه المعالجة منها، ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات، حيث تم تقديمه كنموذج تجريبي لمحطات معالجة الصرف الصحي ذات التصرفات الصغيرة التى يمكن الاستفاده به في خدمة التجمعات السكنية الصغيرة والمخطط خدمتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وفي إطار تأكيد اللجنة على أهمية دور الشباب ورعاية المواهب وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، فقد ناقشت اللجنة الفكرة العلمية المُقدمة من أحد الشباب والتى تهدف إلى تحويل رطوبة الهواء إلى ماء صالح للشرب، والوقوف على إمكانية تطبيقها ومدى الاستفادة منها فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصري، حيث استعرض الحضور إمكانيات الجهاز وكمية المياه التى يمكن إنتاجها في مناطق ذات نسب رطوبة مختلفة، وأوصت بإمكانية دراسة تطوير الجهاز لزيادة كمية المياه المنتجة منه والعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وفي نهاية اجتماع اللجنة شكر الدكتور سيد إسماعيل أعضاء اللجنة علي الجهد المبذول لبحث وتطوير التكنولوجيات المستخدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين وصول الخدمات إلى جميع المواطنين، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم الكامل للشباب والمساعدة في بحث كيفية تطوير أفكارهم وإبتكاراتهم لتحقيق الاستفادة القصوى منها.