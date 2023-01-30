أخبار البورصة اليوم الأحد 29-1-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 29-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 29.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.112 تريليون جنيه..

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وبنك قناة السويس، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والمصرية للاتصالات.

البورصة تربح 29.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 29.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.112 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 552.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.86%، والعرب على 10.07%، واستحوذت المؤسسات على 25.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 183.6 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 41 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 315.3 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 17411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2985 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 20762 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 7166 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4601 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3520 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 352.8 ألف سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 5 أسهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 29.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، ومستشفى النزهة الدولي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 73 ألف سهم، 315 ألف سهم، 5200 سهم، 313 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-رواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 383.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 118 ألف سهم، 21.5 ألف سهم، 450 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي.

يونيباك

أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة إيجي ترند للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (المستشار المالي المستقل) بشأن تحديد القيمة العادلة لقطعة الأرض رقم 7066 (والتي تقدر مساحتها 15 ألف متر مربع تقريبًا وما عليها من كامل المباني والإنشاءات والآلات والمعدات بمدينة السادات، كما وافق المجلس على شراء قطعة الأرض مقابل 56 مليون جنيه.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 1.99 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 77.93%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقارنةً مع 717.8 مليون جنيه بنسبة نمو 50.77%.

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق بزيادة قدرها 80%، وسجل صافي ربح بعد الضريبة 7.2 مليار جنيه مقارنةً مع 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 126%.

كما وافق المجلس على إلغاء المناقصة الخاصة بطرح مشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبو قير (3) على مقاولي العموم، نظرًا لعدم استيفاء العروض الفنية الواردة للشركة لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، إضافة إلى عدم قدرة الشركات المتقدمة على توفيق عروضها، وسيتم إجراء الدراسة اللازمة للبدائل.

حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 280.6 مليون جنيه عن الفترة المالية من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2022، مقابل صافي ربح بمبلغ 96.5 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو 191%، ومقابل صافي ربح بمبلغ 71.5 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.