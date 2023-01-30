شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 29-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 29-1-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وبنك قناة السويس، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والمصرية للاتصالات.

البورصة تربح 29.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 29.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.112 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 552.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.86%، والعرب على 10.07%، واستحوذت المؤسسات على 25.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 183.6 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 41 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 315.3 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 17411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2985 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 20762 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 7166 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4601 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3520 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 57.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.69%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 27.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.67%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 13.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.34%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 23.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.62%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 42.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.60%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 7.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 38.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 17.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.