تشغيل منظومة إنتاج الجبيل 2 بالسعة التصميمية الكاملة

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وقد حلت منظومة إنتاج الجبيل «المرحلة الثانية» بديلا لمنظومة إنتاج الجبيل «المرحلة الأولى» التي بلغت طاقتها الإنتاجية 140 ألف م3 من المياه المحلاة يوميا، فيما بدأ إنتاجها الأولي من المياه المحلاة خلال شهر مايو 2022 لتصل إلى الطاقة الإنتاجية القصوى في منتصف يناير الحالي، الأمر الذي سيؤدي لتمكين مزيد من التقنيات الصديقة للبيئة، ويسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض استهلاك الطاقة.وتأتي منظومة إنتاج الجبيل 2 RO، في سياق مشاريع التحلية النوعية الرامية لتعزيز أمن الإمداد في كل مناطق المملكة، وضمن مبادرات تحسين جودة المياه بالمنطقة الشرقية، من خلال إيصال المياه المحلاة إلى جميع المحافظات والمدن والقرى، وسد الاحتياج المتنامي بسبب زيادة الكثافة السكانية وقيام عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، والإسهام في تعزيز برنامج الارتقاء بجودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.
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