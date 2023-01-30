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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 5 خطوات لتسجيل وحضور الأفراد لأعمال وفعاليات ملتقى لقاءات حائل 2023 من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)؛ انطلاقا من حرص الصندوق على حضور واستفادة أبناء وبنات الوطن من برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين والفرص والشواغر الوظيفية المتاحة من المنشآت المشاركة في الملتقى؛ بالإضافة إلى الاستفادة من ورش العمل والدورات التي تستهدف تطوير المهارات وإكساب الخبرات اللازمة لسوق العمل.

ويعقد «هدف» ملتقى لقاءات حائل 2023 بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء في القطاع الخاص؛ وذلك في مركز الروشن للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة (8 - 9 فبراير 2023)؛ بهدف الاستثمار في رأس المال البشري؛ ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل؛ بالإضافة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم؛ تماشيا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.

ويستهدف الملتقى؛ منشآت القطـاع الخـاص؛ والباحثيـن والباحثــات عــن عمـل؛ وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق؛ وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص؛ ورواد ورائدات الأعمـال.

ويصاحب الملتقى؛ تقديم برامج دعم تدريبية وإرشاد مهني وورش عمل وطرح فرص تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)؛ بالإضافة إلى طرح فرص وظيفية من خلال المنشآت المشـاركة؛ إضافة إلى تقديم مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة؛ كما سيتم إطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

وتتمحور أهداف الملتقى في رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل؛ وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص؛ وبناء قاعدة بيانات بالمختصين والمهتمين بسوق العمل.

وكان الصندوق قد دعا في وقت سابق منشآت القطاع الخاص الراغبة بالمشاركة في ملتقى لقاءات حائل؛ إلى المبادرة بتسجيل احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المناسبة وتقديم الممكنات المتاحة لديها.

5 خطوات لتسجيل الأفراد في لقاءات حائل:

