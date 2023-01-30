شكرا لقرائتكم خبر 912 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي «إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 912 مليون ريال، خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2023، تجاوز 44.4 مليار ريال، لافتا إلى أن استمرارية الاستفادة من برنامج الدعم السكني ضمن قنوات الكترونية؛ تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد شهريا».وأكد استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي «سكني» للسنة السادسة على التوالي منذ إعلان التحول عام 2017 حتى الآن ضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني بالشراكة مع 17 جهة تمويلية معتمدة، مبينا أن برامج الدعم السكني المتنوعة ضمن حلول وخيارات أكثر؛ مكنت نحو 684 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية عام 2022م.
يذكر أن «الصندوق العقاري» يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
دعم عقود التمويل العقاري شهريا:
- يناير 2023 الإجمالي 912 مليون ريال
- ديسمبر 2022 الإجمالي 900 مليون ريال
- نوفمبر 2022 الإجمالي 891 مليون ريال
- أكتوبر 2022 الإجمالي 884 مليون ريال
- سبتمبر 2022 الإجمالي 871 مليون ريال
- أغسطس 2022 الإجمالي 868 مليون ريال
- يوليو 2022الإجمالي 853 مليون ريال
- يونيو 2022 الإجمالي 842 مليون ريال
- مايو 2022 الإجمالي 842 مليون ريال
- أبريل 2022 الإجمالي 847 مليون ريال
- مارس 2022 الإجمالي 839 مليون ريال
- فبراير 2022 الإجمالي 830 مليون ريال
- يناير 2022 الإجمالي 818 مليون ريال
كانت هذه تفاصيل خبر 912 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.