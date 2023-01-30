شكرا لقرائتكم خبر 912 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري، لشهر يناير 2023، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي «إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 912 مليون ريال، خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2023، تجاوز 44.4 مليار ريال، لافتا إلى أن استمرارية الاستفادة من برنامج الدعم السكني ضمن قنوات الكترونية؛ تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد شهريا».

‏وأكد استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي «سكني» للسنة السادسة على التوالي منذ إعلان التحول عام 2017 حتى الآن ضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني بالشراكة مع 17 جهة تمويلية معتمدة، مبينا أن برامج الدعم السكني المتنوعة ضمن حلول وخيارات أكثر؛ مكنت نحو 684 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية عام 2022م.

يذكر أن «الصندوق العقاري» يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

دعم عقود التمويل العقاري شهريا:

