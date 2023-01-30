أمير الجوف: المنطقة بيئة نموذجية باستخدامات الطاقة المتجددة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف أن المنطقة تزخر بالعديد من الميز التنافسية والنوعية لمكانتها كمنطقة متميزة وبيئة نموذجية في استخدامات الطاقة المتجددة على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وقال الأمير فيصل بن نواف خلال افتتاحه مؤتمر الطاقة المتجددة بجامعة الجوف بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، أمس «إن هذا المؤتمر يسلط الضوء على منطقة الجوف بقدرتها على استقطاب المؤتمرات العلمية وخبرات العقول البشرية، كحاضنة ملائمة تمتلك الكثير من المؤهلات، وتزخر بالعديد من الميز التنافسية والنوعية، آملين أن يسهم الملتقى العلمي المتميز في حل المشكلات التي تواجه استخدامات الطاقة المتجددة، وتوعية أفراد المجتمع عن أهمية استخداماتها، ودعم الجهود البحثية لتسريع المجال التقني في الطاقة المتجددة بمنطقة الجوف بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة في مجال الطاقة والاستدامة».

من جهته أكد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد الشايع أن اختيار منطقة الجوف لأن تكون من أوائل المناطق في إنشاء محطات للطاقة الشمسية ومحطات للرياح، يؤكد على تميز المنطقة من حيث العوامل المناخية والجغرافية مما جعلها في مقدمة المناطق استفادة من مشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف «إن منطقة الجوف بقيادة أمير المنطقة رسمت لنفسها هدفا استراتيجيا عبر إسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ومنها المساهمة في التحول نحو الطاقة المتجددة، وفي جامعة الجوف عقدنا العزم بأن يكون لنا دور بارز في مجال الطاقة المتجددة عبر دعم الأبحاث العلمية وتشجيع براءات الاختراع ودعم رواد الأعمال وإقامة الفعاليات العلمية وإطلاق البرامج الأكاديمية المتخصصة، ودعم وزير التعليم لهذا المؤتمر العلمي، يؤكد الاهتمام الكبير في دعم البحث العلمي في الجامعة والحرص على النهوض بها، مثمنا لجمعية الطاقة المتجددة جهودها في المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر.

وأوضح مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، أن منطقة الجوف تحظى بأولى مشروعات الطاقة المتجددة والمربوطة بالشبكة الكهربائية في المملكة، حيث تم تشغيل مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح وربطهما بالشبكة الكهربائية العامة، فضلا عن المشروعات تحت التطوير كمشروع القريات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية.