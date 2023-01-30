شكرا لقرائتكم خبر استثمارات سوق إنترنت الأشياء في المملكة ستصل لـ10.8 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة مشينزتوك، سالم جعفر، أهمية توظيف تقنيات «إنترنت الأشياء» توظيفا صحيحا، لضمان تحقيق نتائج وأرباح سريعة لجميع المنشآت والمشاريع، متحدثا عن مثال حاضر وكبير، ممثلا في مشروع نيوم الذي يقوم على بناء مجتمعات معززة تقنيا وممكنة رقميا، بغرض الاستفادة من البيانات المتعددة، لرفع مستوى جودة الحياة عبر توظيف تقنيات «إنترنت الأشياء».

وذكر جعفر خلال حلقة بعنوان: «إنترنت الأشياء.. ثورة الحاضر لمستقبل واعد»، نظمها برنامج بودكاست «متمّم»، أن الإحصاءات توضح أن حجم سوق «إنترنت الأشياء» العالمي يصل إلى 480 مليار دولار، مفيدا بأن حجم استثمارات السوق في المملكة سيصل إلى 10.8 مليارات ريال خلال العامين المقبلين، ووفقا لتلك الإحصاءات فإن أكثر من 82% من المنشآت المحلية تعتمد على تقنيات «إنترنت الأشياء».

واستعرض دور تقنية «إنترنت الأشياء» الحديثة في تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، مؤكدا أهميتها باعتبارها ممكّنة لكثير من الأعمال، إضافة إلى دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق رؤية المملكة 2030.

وتطرق نائب الرئيس التنفيذي لشركة مشينزتوك، إلى استخدامات «إنترنت الأشياء» في القطاع الزراعي، وفي إعداد مشاريع نوعية في القطاع البيئي، مثل مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع السعودية الخضراء، إضافة إلى مشروع الشرق الأوسط الأخضر، موضحا أن ‏»إنترنت الأشياء» تهدف إلى الاستدامة البيئية والتغلب على التحديات البيئية، مؤكدا أن السوق السعودي يهدف إلى توطين العمل على هذه التقنيات في جميع أنحاء المملكة.