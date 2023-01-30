شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية: مؤتمر آفاق حول الأمريكتين أول حدث كبير في نصف الكرة الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن أن مؤتمر "آفاق حول الأمريكتين" يعد أول حدث أعمال كبير في نصف الكرة الغربي لعام 2023، حيث يوفر مؤتمر "آفاق حول الأمريكتين" فرصة لإجراء حوار مفتوح حول القضايا الاقتصادية والسياسية التي ستؤثر على التجارة والاستثمار في نصف الكرة الغربي في العام المقبل.

أضافت الغرفة على موقعها الرسمي ،أن المؤتمر الذى سينعقد يومى 7 و8 مارس 2023 فى ميامي ، سيستقطب رجال الأعمال و رجال الأعمال التنفيذيين والقادة السياسيين ، بالإضافة إلى قيادة غرف التجارة الأمريكية في جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية.

وأشارت الغرفة أنه سيشارك نحو 23 غرفة تجارة أمريكية في 28 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، ومدير AACCLA وهؤلاء الأعضاء البالغ عددهم 20000 شركة أكثر من 80% من جميع الشركات الأمريكية المستثمرة في المنطقة والعاملة بالشراكة مع الولايات المتحدة وغرفة التجارة .

جدير بالذكر أنه تستضيف غرفة التجارة الأمريكية فعاليات قمة التحول الرقمى، وذلك يوم 2 فبراير المقبل، حيث تجمع قادة القطاعين الخاص والعام الذين يسعون إلى تحديث أنظمة التكنولوجيا الحكومية التى عفا عليها الزمن منذ عقود، بحسب ما أعلنته الغرفة على موقعها الرسمى.

أضافت الغرفة أن القمة تجمع بين القطاع الخاص والحكومة وقادة السياسات لمواجهة تحديات وفرص التحول الرقمي لكيفية تقديم الحكومات للخدمات لمواطنيها.

وستسلط قمة التحول الرقمي الضوء على الاتجاهات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتركز على وضع السياسات الصحيحة التي تشجع الحكومة الجيدة والابتكار.