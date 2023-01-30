شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة أعضاء المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لليوم السابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيارة استثنائية من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لـ"الخليج 365" اليوم، حيث قام الفريق المكون من "عبد الرحمن عمر، وياسمين كمال، ورباب موسى، وعمرو شاهين، ونهال الأشقر"، بعمل ندوة تعريفية عن المبادرة، وكان الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، فى استقبالهم باللإضافة إلى الأستاذ دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى، ورئيس قسم الاقتصاد برئاسة أحمد يعقوب ومحمود عسكر وأمانى سمير وهبة السيد ومروة الغول وأميرة شحاتة وريهام الباشا ومدحت عادل ومؤنس حواس.

وعن المبارة الرئاسية " ابدأ " فقد أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 .

تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.



احمد يعقوب وعدد من اعضاء المباردة



اعضاء مبادرة ابدا فى صالة التحرير



اعضاء مبادرة ابدا مع قيادات الخليج 365



اعضاء مبادرة ابدا مع قيادات قسم الاقتصاد



اعضاء مبادرة ابدا



جانب من زيارة مبادرة ابدا



رئيس التحرير مع اعضاء المبادرة وقسم الاقتصاد



رئيس قسم الاقتصاد وعدد من المبادرة