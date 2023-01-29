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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية انتخب خلال اجتماعه أمس حسن الحويزي رئيسا لاتحاد الغرف السعودية، وكلا من بدر الرزيزاء نائبا أول وفايز الشعيلي نائبا ثانيا للرئيس، وذلك للدورة الجديدة للاتحاد التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات (2023 - 2026).

ونال الاختيار تأييد ومباركة جميع أعضاء مجلس الإدارة، حيث جرت العملية الانتخابية بإشراف مباشر من وزارة التجارة والإدارة القانونية بالاتحاد لضمان نظامية الإجراءات ونزاهتها.

وتعكس نتائج الانتخابات رغبة قطاع الأعمال السعودي إذ يعد الرئيس الجديد للاتحاد ونائبيه من الوجوه والكوادر الاقتصادية المرموقة التي لها إسهامات وباع طويل في العمل التجاري.

ويشغل رئيس اتحاد الغرف السعودية المنتخب حسن الحويزي منصب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، فيما يشغل نائباه بدر الرزيزاء منصب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وفايز الشعيلي رئيس مجلس إدارة غرفة الرس.