الاقتصاد

مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية انتخب خلال اجتماعه أمس حسن الحويزي رئيسا لاتحاد الغرف السعودية، وكلا من بدر الرزيزاء نائبا أول وفايز الشعيلي نائبا ثانيا للرئيس، وذلك للدورة الجديدة للاتحاد التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات (2023 - 2026).

ونال الاختيار تأييد ومباركة جميع أعضاء مجلس الإدارة، حيث جرت العملية الانتخابية بإشراف مباشر من وزارة التجارة والإدارة القانونية بالاتحاد لضمان نظامية الإجراءات ونزاهتها.

وتعكس نتائج الانتخابات رغبة قطاع الأعمال السعودي إذ يعد الرئيس الجديد للاتحاد ونائبيه من الوجوه والكوادر الاقتصادية المرموقة التي لها إسهامات وباع طويل في العمل التجاري.

ويشغل رئيس اتحاد الغرف السعودية المنتخب حسن الحويزي منصب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، فيما يشغل نائباه بدر الرزيزاء منصب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وفايز الشعيلي رئيس مجلس إدارة غرفة الرس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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