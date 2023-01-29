وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

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كما بحث الجانبان آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والربط الكهربائي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمير عبدالعزيز بن سلمان عقد في الرياض اجتماعا مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في جمهورية فرنسا برونو لومير. ونوه الطرفان بالعلاقات التي تجمع البلدين.كما بحث الجانبان آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والربط الكهربائي.

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