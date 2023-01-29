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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 40 مليونا ريال، تكلفة مشروعين لشبكات الصرف الصحي، نفذتهما شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، بمرحلتيهما الثانية والثالثة. وأكدت الشركة أنها تهدف إلى زيادة نسبة التغطية وتوفير خدمات الصرف الصحي ورفع الضرر البيئي عن 8 أحياء بمحافظة رجال ألمع، وتحسين ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمحافظة. وأوضحت أن المشروعين تضمنا تنفيذ خطوط وشبكات بلغت أطوالها الإجمالية أكثر من 42 كلم طوليا، حيث تم تنفيذ أكثر من 28 كلم طوليا في المرحلة الثانية، فيما بلغت أطوال الشبكة المنفذة في المرحلة الثالثة أكثر من 14 كلم طوليا. وأوضحت أن المشروعين تضمنا تنفيذ خطوط وشبكات بلغت أطوالها الإجمالية أكثر من 42 كلم طوليا، حيث تم تنفيذ أكثر من 28 كلم طوليا في المرحلة الثانية، فيما بلغت أطوال الشبكة المنفذة في المرحلة الثالثة أكثر من 14 كلم طوليا.

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