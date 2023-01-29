شكرا لقرائتكم خبر البريد السعودي «سبل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «سبل» يشارك في منتدى ومعرض اكتفاء 2023 الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير المقبل بعنوان «نحو تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التصنيع المحلي في المملكة»، بمركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتتمثل مشاركة «سبل» عبر جناح تستعرض فيه خدماتها ومنتجاتها، أبرزها منصة الناشر التجاري وحلول الأعمال التي تقدمها هذه المنصة، إضافة إلى منصة SMEs الالكترونية التي صممت لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وحتى الأفراد، باشتراك الكتروني يضمن التوصيل لباب المرسل إليه، مع سهولة الحصول على معلومات العنوان الوطني الخاص بالمرسل إليه، وإمكانية تتبع الشحنات المرسلة.

ويبرز الجناح جملة من الخدمات كخدمة عالمي التي تمنح 10 عناوين في 10 دول مختلفة تكون مرادفة للعنوان الوطني وبشكل مجاني، حيث تتيح هذه الخدمة للعميل التسوق من المتاجر العالمية، والشحن بأرخص الأسعار إلى العنوان الوطني، إلى جانب خدمات أخرى مثل إكسبرس واقتصادي وعاجل التي تضمن وصول الشحنات خلال ساعات، وعدد من الخدمات البريدية واللوجستية التي تقدمها سبل لعملائها.