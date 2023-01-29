شكرا لقرائتكم خبر البريد السعودي «سبل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتمثل مشاركة «سبل» عبر جناح تستعرض فيه خدماتها ومنتجاتها، أبرزها منصة الناشر التجاري وحلول الأعمال التي تقدمها هذه المنصة، إضافة إلى منصة SMEs الالكترونية التي صممت لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وحتى الأفراد، باشتراك الكتروني يضمن التوصيل لباب المرسل إليه، مع سهولة الحصول على معلومات العنوان الوطني الخاص بالمرسل إليه، وإمكانية تتبع الشحنات المرسلة.ويبرز الجناح جملة من الخدمات كخدمة عالمي التي تمنح 10 عناوين في 10 دول مختلفة تكون مرادفة للعنوان الوطني وبشكل مجاني، حيث تتيح هذه الخدمة للعميل التسوق من المتاجر العالمية، والشحن بأرخص الأسعار إلى العنوان الوطني، إلى جانب خدمات أخرى مثل إكسبرس واقتصادي وعاجل التي تضمن وصول الشحنات خلال ساعات، وعدد من الخدمات البريدية واللوجستية التي تقدمها سبل لعملائها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.