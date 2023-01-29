شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 3.5 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل وتنفيذ مشروعات للبتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة التى ينفذها قطاع البترول فى مجالات صناعة البتروكيماويات، بهدف توفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية وإحلال الواردات من هذه المنتجات لخدمة الاقتصاد القومى. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2023/2024، ومناقشة موقف المشروعات الجديدة الجارى التنفيذها والمخططة خلال الفترة المقبلة. وأضاف الملا أن هناك أكثر من مشروع يتسم بانخفاض تكاليفه وارتفاع عائداته الاقتصادية وقدرته على تحقيق قيمة مرتفعة من المنتج النهائى مقارنة بالمادة الخام ومنها على سبيل المثال مشروعى انتاج الصودا آش و السيليكون المعدنى بالعلمين، موضحاً انه يتم العمل على هذه المشروعات بالتوازى مع المشروعات والمجمعات الصناعية الكبرى للبتروكيماويات بمنطقتى السخنة والعلمين التى تم البدء فى مراحل تنفيذها لتكون إضافة اقتصادية هامة على المدى المتوسط عند الانتهاء منها.

وأشار الوزير الى أن هذه المشروعات تأتى وفق استراتيجية صناعة البتروكيماويات التي قام قطاع البترول بتحديثها حتى عام 2040 لتكون بمثابة خطة قومية طموحة يتم العمل على تنفيذها، مؤكداً العمل على مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ هذه المشروعات لتحقيق اهداف هذه الاستراتيجية في توفير المنتجات محلية الصنع لتحقيق التكامل حيث تغذى بدورها العديد من الصناعات الى جانب احلال الواردات وزياد ة الصادرات والقيمة المضافة .

وخلال اعمال الجمعية عرض المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المؤشرات العامة للموازنة التخطيطية والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها والمخطط إقامتها ، حيث اشار أن الموازنة تهتم بالاستثمارات طويلة الأجل والمشروعات تحت التنفيذ بإجمالي 5ر3 مليار جنيه ، وعرض في هذا الاطار الخطوات الجارية والمستهدفة لإستكمال تنفيذ مشروعات الإيثانول الحيوي، ومجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس و مجمع البتروكيماويات بالعلمين الجديدة، ومشروعي مجمعى الصودا أش والسيليكون المعدني بالعلمين الجديدة ومشروع الالواح الخشبية من قش الأرز " ووتك " ، وانتاج مشتقات الميثانول ومشروع إنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص المستهدف البدء في خطوات تنفيذه قريباً بالإضافة الى مشروع الميلامين بمجمع موبكو بدمياط والجارى استكمال الدراسات الخاصة بتنفيذه .

حضر الجمعية التى عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و الدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس احمد الخليفة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة واحمد راندي رئيس الإدارة للاتصالاته بالوزارة والمحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى و المحاسب عبد الحميد دسوقى وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى الجهاز ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وعدد من خبراء صناعة البتروكيماويات .