شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.7% فى أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 29.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.112 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 17411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2985 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 20762 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 7166 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4601 نقطة.