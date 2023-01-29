شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محال وصيدلية بمدينتى دمياط الجديدة وبدر.. وقرعة لتخصيص 212 قطعة أرض مقابر والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي دمياط الجديدة وبدر، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.
وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 212 قطعة أرض مقابر "مسلمين" بنظام اللحد بمساحة (40م2) للمقبرة بمدينة بدر، وذلك للمقيمين بمدن ( بدر– الشروق – العبور) بنظام حق الانتفاع والتي تم الإعلان عنها خلال شهر يوليو 2022.
وأضاف مندور أن الموعد المحدد لإجراء القرعة يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2023 بمقر الجهاز، وعلى المتقدمين للحصول على مقابر الحضور بدءا من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور.
ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهراً في اليوم المحدد للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد، وأنه تم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في القرعة العلنية.