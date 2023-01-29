شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.42%.. ورأس المال يتخطى 1.1تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تتجاوز مليار جنيه خلال ساعتين، وقفز رأس المال السوقي ليتخطى 1.1 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.42% ليصل إلى مستوى 17196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 2968 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 20534 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 7073 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 3063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 4591 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3515 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وبنك قناة السويس.

كما أعلنت البورصة، تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة، أمس السبت، ليصبح عدد الوثائق القائمة 2.69 مليون وثيقة بدلًا من 2.67 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 352.8 ألف سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 5 أسهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 29.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، ومستشفى النزهة الدولي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 73 ألف سهم، 315 ألف سهم، 5200 سهم، 313 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-رواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 383.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 118 ألف سهم، 21.5 ألف سهم، 450 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة إيجي ترند للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (المستشار المالي المستقل) بشأن تحديد القيمة العادلة لقطعة الأرض رقم 7066 (والتي تقدر مساحتها 15 ألف متر مربع تقريبًا وما عليها من كامل المباني والإنشاءات والآلات والمعدات بمدينة السادات، كما وافق المجلس على شراء قطعة الأرض مقابل 56 مليون جنيه.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 1.99 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 77.93%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقارنةً مع 717.8 مليون جنيه بنسبة نمو 50.77%.

وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق بزيادة قدرها 80%، وسجل صافي ربح بعد الضريبة 7.2 مليار جنيه مقارنةً مع 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 126%.

كما وافق المجلس على إلغاء المناقصة الخاصة بطرح مشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبو قير (3) على مقاولي العموم، نظرًا لعدم استيفاء العروض الفنية الواردة للشركة لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، إضافة إلى عدم قدرة الشركات المتقدمة على توفيق عروضها، وسيتم إجراء الدراسة اللازمة للبدائل.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 280.6 مليون جنيه عن الفترة المالية من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2022، مقابل صافي ربح بمبلغ 96.5 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو 191%، ومقابل صافي ربح بمبلغ 71.5 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.