الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات، اليوم الأحد، حيث هبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي"

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1170 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1504 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1755 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2006 جنيهات للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 14040 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1928 دولارا للأوقية، بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 0.06%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.