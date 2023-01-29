شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 29-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 29-1-2023، أمام الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 94.18 جنيه للشراء، و97.77 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 92.55 جنيه للشراء، و98.08 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 97.68 جنيه للشراء، و98.03 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى97.68 جنيه للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى97.68 جنيه للشراء.

98.03 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى94.18 جنيه للشراء.

97.77 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر94.21 جنيه للشراء.

97.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية93.55 جنيه للشراء.

98.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib94.11 جنيه للشراء.

98.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي94.92 جنيه للشراء.

98.06 جنيه للبيع.