شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم "التجارى الدولى" بنسبة 2.9% عقب الاستحواذ على بنك فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سهم البنك التجاري الدولي (مصر) بالبورصة المصرية، بنسبة 2.93% عقب مرور ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد ليصل إلى مستوى 52.390 جنيه، بحجم تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 86 مليون جنيه.

وجاء ذلك بعد إعلان البنك التجاري الدولي (مصر)، حصوله على موافقتي البنكين المركزين المصريين والكيني؛ للاستحواذ على حصة 49% فى بنك (Mayfair CIB) ليصبح مملوكًا بالكامل للبنك بقيمة إجمالية للصفقة 40 مليون دولار.

وحقق بنك Mayfair CIB، ارتفاعًا في الدخل التشغيلي بنسبة 64% ليسجل 891.45 مليون شلن كيني (8.3 مليون دولار) في عام 2021 مقابل 544.9 مليون شلن كيني (5.1 مليون دولار) في عام 2020، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 96.1 مليون شلن كيني (880.8 ألف دولار) مقابل صافي خسارة 379.3 مليون شلن كيني (3.6 مليون دولار) في 2020.