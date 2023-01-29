شكرا لقرائتكم خبر عن 8 % ارتفاعاً بصادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق لتسجل 1.06مليار دولار خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وأشار تقرير المجلس إلي أن صادرات قطاع الكرتون المطوي بلغت 30.15 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 126% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 13.35مليون دولار ، كما بلغت صادرات قطاع الشنط الورقية 3.53 مليون دولار في عام 2022 وهو نفس رقم صادرات العام الماضي.
وأوضح المجلس التصديري للطباعة والتغليف ، أن صادرات قطاع التغليف المرن حققت 348 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 3% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 358.68 مليون دولار، في حين أن صادرات قطاع التغليف من اللدائن سجلت 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.
وحققت صادرات قطاع الشنط النسيجية إجمالي صادرات 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.
أما عن صادرات قطاع الورق في عام 2022 حوالي 409.36 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت آنذاك 352.34 مليون دولار. ويشمل هذا القطاع مجموعة كبيرة من القطاعات الفرعية لكن اهمها ، ورق الطباعة وبلغت صادراته الي 15.90 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 92% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 8.49 مليون دولار، ورق الكرافت بند جمركي وصلت إجمالي صادراته الي 6 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 29% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.
أما ورق الفلوتنج وصلت إجمالي صادراته الي 1.7 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 43% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 3.6 مليون دولار، في حين حققت صادرات ورق التيست لاينر 38.5 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 5% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 40.35 مليون دولار، وسجل ورق الدوبلكس 21.3 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 7% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 22.8مليون دولار.
وبلغت صادرات ورق المناديل 70.6 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 68.5مليون دولار، وحققت صادرات ورق المناديل الجامبو رول 131.5 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 63% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 80.7 مليون دولار، وأخيراً وصل إجمالي صادرات قطاع طباعة الكتاب في عام 2022 حوالي 11.76 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 2% مقارنة بصادرات عام 2021والتي بلغت آنذاك 11.58 مليون دولار.