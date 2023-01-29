شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الجلود يبحث سبل تعزيز التعاون المصرى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مهران رئيس المكتب الاقليمي للإتحاد العربي للجلود وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة رئيس شعبة الجلود، عن أهمية معرض المصنوعات الجلدية الذي أقيم بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة الخميس الماضى، ومردودة الإيجابي على الصناعة المحلية والصادرات المصرية في الفترة القادمة.

وقال" مهران" إن أكثر من 89 شركة متخصصة في المصنوعات الجلدية مصرية وعربية شاركت في المعرض الذي تم تنظيمة بالتعاون بين الاتحاد العربي للصناعات الجلدية وغرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطي.

ولفت "مهران" الي ان هذا المعرض ياتي طبقا لتوجهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التعاون المصري العربي في هذا المجال، حيث تم خلال المعرض عقد لقاءات ثنائية لبحث سبل جديدة للترابط التجاري والصناعي العربي، وخطوة مهمة لتعميق الدور الوطني العربي على أرض الكنانة مصر العروبة .