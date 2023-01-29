شكرا لقرائتكم خبر عن 72 ألف مردن غزل حجم مصنع 4 ضمن مصانع المحلة الجديدة بإنتاجية متوقعة 13 طن يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، إن حجم إنتاجية أحدث مصنع ينضم لمصانع الغزل والنسيج الجديدة تبلغ نحو 13 طن غزل يوميا، وهو مصنع 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث يضم 44 ماكينة غزل حديث، وتبلغ عدد المرادن في الماكينة الواحدة نحو 1632، بإجمالى نحو 72 ألف مردن، لافتة إلى أن المصنع متخصص في إنتاج وتشغيل الخيط الرفيع نمرة 77 أو 80.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات مصنع 1 الأكبر في العالم ،أفادت المصادر إنه جار استكمال توصيل الكهرباء من الشبكة الرئيسية؛ لحين وصول "الكمبروسرات" ، لتهيئة المصنع لاستقبال الماكينات الحديثة المخصصة للمصنع، موضحة أن وزارة قطاع الأعمال العام في تواصل مستمر مع خبراء مكتب وارنر الاستشاري الأمريكى لمتابعة استكمال تدشين المصنع علاوة على التواصل مع مختلف الجهات سواء المقاول المنفذ او بعض الجهات الأخرى لاستكمال انشاءات المصنع بشكل تام، خاصة أن مشروع التنفيذ تأخر نحو عامين عن الجدول الزمنى المقرر له.

وتتابع وزارة قطاع الأعمال العام عن كثب تطور الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفي مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وتم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج فور تركيب الماكينات .