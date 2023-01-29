شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك لـ 93.3 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر نوفمبر 2022 إلى 93.3 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع %0.3% مقارنة بالشهر السابق وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك".

بينما تشير توقعات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2022 إلى 102.5 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 46.7% مقارنة بعام 2021.

وأضاف التقرير، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر أكتوبر 2022 بنسبة 1.8% (1.7 دولار للبرميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 93.6 دولار للبرميل.

وتابع التقرير، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البيع الرسمية وضعف الفروقات لبعض الخامات.

وتترقب أنظار العالم اجتماع تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، فى ظل تعاف نسبى مؤقت يشهده الطلب العالم على النفط، ويتوقع مندوبون فى التحالف، أن توصي اللجنة الوزارية الاستشارية بالإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير فى الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر في مجموعة أوبك+، إنه من المرجح أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على السياسة النفطية الراهنة للمجموعة، وقد تدعو لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة إذا تطلب الأمر.

يأتي هذا الاجتماع مع صعود تشهده أسعار النفط في 2023، بدعم من آمال تعافي الطلب الصيني، بينما من المنتظر أن يوسع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع نطاق الحد الأقصى لأسعار الخام الروسي ليشمل منتجات التكرير بدءاً من 5 فبراير.

وقالت المصادر فى تحالف أوبك +، وفق وكالة رويترز، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستناقش التوقعات الاقتصادية وحجم الطلب الصيني، وأضافوا أنه من المستبعد أن تقترح اللجنة أي تعديلات في السياسة الراهنة. وذكر أحدهم أن تعافي النفط في 2023 يجعل أي تعديلات مستبعدة.