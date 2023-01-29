شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت واستوردت إيه من الأردن خلال 11 شهرا من 2022؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقديراً للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والأردن، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للأردن لتصل إلى 669 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 654 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 2.3%.

وأضافت بيانات الجهاز أن قيمة الواردات المصرية من الأردن 225 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 25%.

وفيما يلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022.

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 142 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 50 مليون دولار.

3. محضرات خضر بقيمة 38مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 34 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 33 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2022.

1. أسمدة بقيمة 129 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 17 مليون دولار.

3. ألمنيوم بقيمة 12 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 10 مليون دولار.