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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتحاد الغرف السعودية أعلن انتهاء كل المتطلبات النظامية لبدء انتخابات الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارته للفترة من (2023-2026). وستنطلق اليوم العملية الانتخابية لاختيار رئيس جديد للاتحاد ونائبين لقيادة مسيرة العمل بالاتحاد خلال المرحلة المقبلة بما تتضمنه من تطورات وفرص اقتصادية. وستجرى العملية الانتخابية بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض، وفق اشتراطات نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية، تحت إشراف من وزارة التجارة والإدارة القانونية بالاتحاد بما يضمن التطبيق الصارم للنظام وتحقيق الشفافية والنزاهة. وستجرى العملية الانتخابية بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض، وفق اشتراطات نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية، تحت إشراف من وزارة التجارة والإدارة القانونية بالاتحاد بما يضمن التطبيق الصارم للنظام وتحقيق الشفافية والنزاهة. وبلغت عدد دورات مجلس إدارة الاتحاد منذ تأسيسه (1980) 14 دورة، تولى الرئاسة فيها 17 اسما، يمثلون أبرز الأسماء في قطاع المال والأعمال بالمملكة.

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