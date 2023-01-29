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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنتاج الفحم في مقاطعة شانشي شمال الصين ارتفع خلال عام 2022، ليصل إلى 1.31 مليار طن، بزيادة 8.7 % على أساس سنوي.

وأوضحت مديرية الإحصاء المحلية في شانشي أن المقاطعة وفرت في العام الماضي 620 مليون طن من الفحم الحراري لـ24 منطقة أخرى على مستوى المقاطعات في الصين، إضافة إلى تسريع إطلاق طاقة إنتاج الفحم المتقدمة وزادت من طاقتها الإنتاجية للفحم من خلال التوسع والاستثمار الجديدين في عام 2022.

وشكلت شانشي من نهاية عام 2021، 23 % من إجمالي احتياطي الفحم في الصين، حسبما أوضحت بيانات أصدرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية.