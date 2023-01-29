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وستقدم الشركة الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو» عبر جناحها في المعرض تجربتها في دعم قطاع الرعاية الصحية للقطاع الطبي الحكومي من خلال خدمات الشراء الموحد، وإدارة المنافسات وتوفير خدمات لوجستية ذات جودة عالية، وعرض خبرتها في إدارة مستودعات القطاع الطبي الحكومي، كما سيقف الزوار على تجربة السوق الالكتروني كمنصة تستعرض وتوفر المنتجات الطبية للجهات الصحية الحكومية بأسعار منافسة عبر موردين معتمدين، وتقدم تجربة متميزة عبر برنامج «شارك» الذي يتيح تحريك وتبادل المخزون الإضافي بما يحقق الوفر الدوائي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك في معرض الصحة العربي الذي سينعقد في دبي في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير الحالي، ويعد من أهم المعارض للممارسين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة.وستقدم الشركة الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو» عبر جناحها في المعرض تجربتها في دعم قطاع الرعاية الصحية للقطاع الطبي الحكومي من خلال خدمات الشراء الموحد، وإدارة المنافسات وتوفير خدمات لوجستية ذات جودة عالية، وعرض خبرتها في إدارة مستودعات القطاع الطبي الحكومي، كما سيقف الزوار على تجربة السوق الالكتروني كمنصة تستعرض وتوفر المنتجات الطبية للجهات الصحية الحكومية بأسعار منافسة عبر موردين معتمدين، وتقدم تجربة متميزة عبر برنامج «شارك» الذي يتيح تحريك وتبادل المخزون الإضافي بما يحقق الوفر الدوائي.

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