مشروع النقل بالحافلات في أبها مطلع 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق مشروع النقل العام للحافلات في منطقة عسير مطلع العام الميلادي المقبل 2024.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة عسير أنه بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل وأمانة المنطقة، سيتم إطلاق مشروع النقل العام للحافلات مطلع العام الميلادي المقبل، وذلك في محيط أبها الكبرى (أبها ـ خميس مشيط ـ أحد رفيدة).

وذكرت الهيئة في بيان لها أن مشروع النقل العام في منطقة عسير ستضمن 13 مسارا و55 حافلة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي ترأسه أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال بحضور الشريك الاستراتيجي منظومة النقل، وأمانة المنطقة التي ستتولى تنفيذ البنية التحتية للمشروع وتشغيله وفق اشتراطات الهيئة العامة للنقل، مبينة أنه سيدخل المشروع مرحلة التشغيل مطلع العام الميلادي المقبل 2024.

وأفادت أن المشروع يتكون من 13 مسارا بمسافة تبلغ 321 كلم، حيث يشمل المسار 196 نقطة توقف، ويعمل به 55 حافلة يعمل على تشغيلها أكثر من 150 سائقا على مدار 18 ساعة تشغيلية، وشكل فريق عمل يضم هيئة تطوير المنطقة والهيئة العامة للنقل وأمانة عسير لمواءمة خصائص شبكة النقل العام مع المخططات الاستراتيجية والإقليمية في المنطقة والتأكد من ملاءمتها لخصائص الطرق الحالية، وتنفيذ زيارات ميدانية للمسارات ومحطات الانتظار.

مشروع النقل العام للحافلات في عسير: الانطلاق مطلع 2024 يتضمن:

13 مسارا

55 حافلة

150 سائقا للحافلات

196 نقطة توقف

18 ساعة تشغيلية يوميا

321 كم إجمالي المسافة