وزارة الاستثمار

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وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، مثل: الطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والعقار، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك في دفع وتسريع حجم تدفقات الاستثمارات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري، كما سيستعرض أبرز تطورات بيئة الأعمال والاستثمار المرتبطة برؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، بالإضافة إلى المدن والمناطق الصناعية في المملكة وعمان.من جهة أخرى، تنظم الوزارة معرض الصناعات السعودي العماني بمشاركة الجهات الحكومية من البلدين وأبرز الشركات السعودية والعمانية لعرض المنتجات والصناعات لكلا البلدين، حيث ستستعرض كل جهة وشركة خدماتها ومنتجاتها، إضافة إلى ورش العمل التي ستناقش مواضيع ذات أهمية بين البلدين، وسيتم استقبال الزوار في هذا المعرض ابتداء من يوم الأربعاء حتى السبت (1 - 4 فبراير 2023).
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