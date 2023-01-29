شكرا لقرائتكم خبر عن "مجاهدى سيناء" تنفيذ مشروعات بـ 700 مليار يدعم توطين 3 ملايين مواطن بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء ؛ أن إنفاق الدولة لنحو 700 مليار جنيه على مشروعات تنمية شمال وجنوب سيناء، يرسخ خطة توطين 3 ملايين مواطن من ابناء الوادى في المحافظة للعمل بالمشروعات الزراعية والصناعية والتنموية بشمال وجنوب سيناء وهو المشروع التنموى الأهم خلال الفترة المقبلة.

أضاف عبد الله جهامة لـ"الخليج 365" أن شمال سيناء حاليا تتأهب، وتتزين لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، سواء في احتفالات عيد تحرير سيناء في 25 أبريل المقبل، أو في ذكرى ثورة 30 يونيو المقبل، مشيدا بالجهود الكبيرة للدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوية محافظ شمال سيناء والقيادات المعاونة لتحقيق الاستقرار والتنمية، بالتنسيق مع اللواء ممدوح أبو زيد مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، حيث تم فتح جميع الشوارع وإزالة بعض الارتكازات الثابتة ورصف شوارع العريش وبعض المدن الأخرى؛ مما ترك أثرا كبيرا وحالة من الارتياح للمواطنين لا سيما بعدما تم القضاء على الإرهاب تماما في سيناء.

أشار الشيخ عبد الله جهامة أن سيناء مقبلة على توسع زراعى كبير ،لا سيما إنه يمكن زراعة مليون فدان بالمحاصيل الاستراتيجية التي تغنى البلاد عن الاستيراد، مثل القمح وبعض المحاصيل الزيتية الأخرى، تزامنا مع التوسع في زراعات الزيتون وإنشاء التجمعات البدوية في وسط سيناء بجهود القوات المسلحة، والمدعومة بكافة الخدمات وزيادة ضخ المياه لشمال سيناء من ترعة السلام مع الاستفادة بكميات مياه من سحارة سرابيوم.