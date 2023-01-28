شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية تعلن افتتاح فرع جديد للغرفة بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن افتتاح مقر جديد لغرفة الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان قريبا لخدمة مصنعي قطاع الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان .

وأكد محمد المهندس، أن سياسة الغرفة الحالية هي توفير جميع خدمات الغرفة لأعضائها في أقرب مكان إليهم بدلا من تكبد معاناة الوصول إلى المقر الرئيسي باتحاد الصناعات المصرية، مؤكدًا أن جميع الخدمات التي تقدم بالغرفة ستكون متوفرة بفرع الغرفة الجديد بالعاشر من رمضان خلال 3 شهور تقريبا .

ونوه رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن الفرع الجديد لغرفة الصناعات الهندسية من المقرر أن يقدم خدماته لقرابة 3 آلاف عضو من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة بمحافظات الشرقية والقليوبية والدقهلية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية.

ويأتي فرع الغرفة بالعاشر من رمضان استكمالا لفروع الغرفة بالإسكندرية وأكتوبر فرع وسط البلد، وتجرى الغرفة حاليا دراسة افتتاح فرع بالغرفة بأحد محافظات الصعيد لخدمة الوجه القبلى.

وأكد محمد المهندس أن الغرفة سهلت الدفع الإلكتروني، وتم تحديث الموقع الإلكتروني لمعرفة خدمات الغرفة وسهولة التواصل مباشرة .

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن نهج مجلس إدارة الغرفة الحالي هو دعم ومساندة الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بكل السبل الممكنة لتحقيق طفرة صناعية حقيقية بما يتماشى مع خطط الدولة للاعتماد على الصناعة المحلية وتشغيل الأيدي العاملة والحد من فاتورة الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار وكذلك تصنيع منتجات قابلة للتصدير وتحقيق عائد قوى من العملة الصعبة.