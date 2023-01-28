منها ’’الأزولا‘‘ و’’الاسبيرولينا‘‘.. الزراعة تعتمد خامات جديدة لصناعة الأعلاف بعد ارتفاع أسعارها

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اقرار لجنة مواصفات الاعلاف بالمركز، في اجتماعها الاخير اثنين من خامات الاعلاف، وإضافة علفية جديدة .

واشار العكازي، الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتيسير على المتعاملين، وإجراءات عمليات التسجيل، وبذل الجهود لوضع مواصفات لخامات جديدة لاعلاف بديلة لسد الفجوة التي نشأت عن الأزمة فضلا عن اعتماد اضافات وخامات جديدة للأعلاف، ذات قيمة تغذوية عالية، كذلك تساهم في سد الفجوة في انتاج الأعلاف، وارتفاع اسعارها عالميا، لدعم قطاع الانتاج الحيواني.

وقال إن وزير الزراعة قد وجه بالعمل المستمر للجنة لمواكبة كل ما يستجد من خامات و اعلاف بديلة او غير دارجة الاستعمال و ايجاد بدائل عملية للخامات التقليدية من الحبوب التي تشهد اسعارها ارتفاعا غير مسبوق تحت الظروف العالمية الحالية.

واشار الى ان الخامات التي تم اعتمادها مؤخرا هي : الازولا و مخلفات استخلاص العطور من النارنج, فضلا عن مستخلص الاسبيرولينا، لافتا الى ان ذلك يأتي وفقا للقرارات ولوائح منظمة، لعمليات تنظيم الاعلاف و صناعتها و تداولها و الرقابة عليها، حيث تبدأ بتعريف لمادة العلف أو الخامة العلفية بأنها كل مادة لم يدخلها خلط و تستعمل في تغذية الحيوان و الدواجن و الاسماك سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني كما يقصد بها اي اضافة منفردة من اضافات الاعلاف مثل الفيتامينات و المعادن و مكسبات القوام و الطعم و الرائحة و الاحماض الأمينية و الانزيمات و منشطات الهضم و النمو و التمثيل الغذائي و محسنات الاداء الانتاجي و غيرها من الإضافات المسموح بها دوليا، كما يوضح ايضا الفرق بين الخامة و المخلوط و العلف المصنع.

وأضاف مدير المركز أن تداول اي خامة بالبيع و الشراء لا يكون صحيحا الا بعد وضع مواصفة قياسية تضع توصيفا للخامة و تركيبها الكيماوي و قيمتها الغذائية و الحدود القصوي من المواد الضارة و غير المرغوب فيها و محاذير استخدامها لغير الغرض او الحيوان او الطائر المستهدف، مشيرا الى ان لجنة المواصفات تتولى البت و التوصية في التراكيب العلفية و مدي ملاءمتها للحيوان او الطائر او السمكة المستهدفة بما يعرف باستمارة تسجيل الاعلاف و التي تشمل التركيب الكامل و الجرعة او نسبة الاضافة و المرحلة العمرية للكائن المستهدف لتغطي احتياجاته من مواد الغذاء و كذلك طبيعة المنتج و سعة العبوات و معايير مراقبة الجودة.

وتابع أنه تعد المواصفة بالنسبة للخامة و استمارة التسجيل بالنسبة للعلف المصنع او الاضافة العلفية هي الوثيقة او العقد بين المنتج و المستهلك والتي علي اساسها يتم تنظيم عمليات الانتاج و التداول و التفتيش و مراقبة الاسواق، كما تضيف لجنة مواصفات الاعلاف مواصفة لكل خامة جديدة لتضاف الي قائمة الخامات بالقرار المنظم، و ذلك بعد دراسة و تحليل و مناقشات عديدة لضمان الكفاءة و امان الاستخدام.