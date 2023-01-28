شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يترأس وفد مصر بقمة رؤساء الدول وقادة الأعمال بالعاصمة الغانية أكرا والان مع تفاصيل الخبر
وشارك الوزير بعدد من الجلسات المنعقدة في إطار القمة، والتي تضمنت الجلسة الافتتاحية والتي شارك فيها رئيس جمهورية غانا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلاً عن جلسة الدوائر المستديرة الرئاسية والتي تضمنت التباحث بين رؤساء الدول وقادة وكبار رجال الأعمال الأفارقة حول الوثيقة الخاصة بمخرجات منتدى الوزراء وكبار المسئولين والنظر في كيفية ضمان وجود دور محوري للشركات ومجتمعات الأعمال عند تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيفية مواجهة العوائق التي قد تواجهها عند تطبيق الاتفاقية.
كما شارك المهندس أحمد سمير أيضاً بجلسة الخطوات المستقبلية، والتي استعرضت المقترحات وخطة العمل والخطوات المستقبلية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية وصولاً للتكامل الاقتصادي الافريقي، بالإضافة إلى الجلسة الختامية والإعلان عن انتهاء القمة الرئاسية الأولى حول الرخاء في أفريقيا.