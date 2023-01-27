شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1755 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 27-1-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، ليصل سعر عيار 21-وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1755 جنيها، قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B».



تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى 1755 جنيها للجرامتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، ليصل سعر عيار 21-وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1755 جنيها، وسجل عيار 18 ما قيمته 1495 جنيه، وبلغ سعر عيار 21 حوالي 1755 جنيه، ووصل سعر عيار 24 ما قيمته 1994 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 14040 جنيه. تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى 1755 جنيها للجرامتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، ليصل سعر عيار 21-وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1755 جنيها، وسجل عيار 18 ما قيمته 1495 جنيه، وبلغ سعر عيار 21 حوالي 1755 جنيه، ووصل سعر عيار 24 ما قيمته 1994 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 14040 جنيه.

"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتمانى للمرة الثانية خلال 3 أشهرقررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. "ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتمانى للمرة الثانية خلال 3 أشهرقررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

قال محمد معيط وزير المالية، إن تثبيت التصنيف الائتماني يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأن الدولة نجحت في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة.

الإسكان: جارٍ تنفيذ 12 ألف وحدة بمشروعات جنة وسكن لكل المصريين بـ6 أكتوبرتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تنفيذ حوالي 12 ألف وحدة سكنية بمشروعات جنة وسكن لكل المصريين بمدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى مشروعات خدمية، شملت قسم الشرطة، وتنفيذ مركز شباب بمنطقة جنوب الأحياء، ومشروع إنشاء سوق تجارية نموذج 14 محلاً بالمنطقة الصناعية، وجارٍ تنفيذ مشروع مدرسة النيل وحضانة بمتوسط نسبة تنفيذ 70%. الإسكان: جارٍ تنفيذ 12 ألف وحدة بمشروعات جنة وسكن لكل المصريين بـ6 أكتوبرتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تنفيذ حوالي 12 ألف وحدة سكنية بمشروعات جنة وسكن لكل المصريين بمدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى مشروعات خدمية، شملت قسم الشرطة، وتنفيذ مركز شباب بمنطقة جنوب الأحياء، ومشروع إنشاء سوق تجارية نموذج 14 محلاً بالمنطقة الصناعية، وجارٍ تنفيذ مشروع مدرسة النيل وحضانة بمتوسط نسبة تنفيذ 70%.

قال عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه جاري العمل على مشروعات البنية التحتية تشمل المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية بطاقة تصل إلى 150 ألف متر مكعب/يوم معالجة ثلاثية مطابقة للكود المصري لإعادة استخدامها في ري الزراعات غير المثمرة والمسطحات الخضراء، واستكمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة إنتاجية إجمالية للمرحلتين 800 ألف م/يوميًا، لتصبح المحطة بطاقة إجمالية مليون ومائتي ألف م3/يوم، لتلبي احتياجات المدينة من المياه حتى سنة الهدف 2030.