شكرا لقرائتكم خبر عن 18.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 11 شهرا بنسبة نمو 52.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر 18.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2022 مقابل 12 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 52.3%، وبلغت استثمارات صناديق التأمين خلال شهر نوفمبر وحده 1.8 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 37%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 وبلغت 52 مليار جنيه مقابل 44.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.1%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 18.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 17.1%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 30.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 26.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.4%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 20.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.5%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 9.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، بنسبة انخفاض 1.5%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 14.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 11.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 31.6%.