شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط سوق أبو ظبى للأوراق المالية بنسبة 2.69% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبى المالي بنسبة 0.84% خاسرًا 28.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3329.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 133.1 مليون سهم محققة ما قيمته 268 مليون درهم من خلال تنفيذ 5443 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية، والمرافق العامة بنسبة 2.02%، 2.01%، على التوالي، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%.

وزادت 10 أسهم على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 10.51%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 3.44%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 5.03%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 19.7 مليون ورقة بقيمة 113.3 مليون درهم.

وتراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 2.685% خاسرًا 266.61 نقطة ليغلق عند مستوى 9661.21 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.444 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 202.2 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 15370 صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 8.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.82%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 2.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.47%، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.26%، 2.21%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 1.76%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 1.04%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.97%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 3.26%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة (ب)" بنسبة 1.76%، وتراجع 54 سهمًا على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 9.93%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.93%، ثم سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 472.5 مليون درهم.