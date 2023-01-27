شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يشارك فى منتدى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى العاصمة الغانية أكرا، للمشاركة في منتدى "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تحقيق الرخاء من خلال التجارة القارية"، الذي تنظمه حكومة جمهورية غانا بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وشبكة الازدهار الإفريقي، إلى جانب المشاركة في قمة رؤساء الدول وقادة الأعمال.

ويضم الوفد المصري المشارك في المؤتمر كلٍ من الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والسفير أيمن الدسوقي، سفير مصر بغانا، والمستشار تجاري، أحمد طارق رئيس المكتب التجاري المصري في غانا.

وقال وزير التجارة، إن المنتدى يهدف إلى تجميع القادة الأفارقة فى مجالات السياسة والأعمال؛ لمناقشة الفرص التى تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063: أفريقيا التي نريدها"، مشيراً إلى أن المنتدى يقام لأول مرة ويعقد تحت رعاية نانا أكوفو أدو ، رئيس جمهورية غانا.

وشارك الوزير في فعاليات اليوم الأول من المنتدى التي شملت جلسة حول عجز البنية التحتية والغذاء والطاقة وتناولت سبل التغلب على مشكلات البنية التحتية غير الملائمة بأفريقيا والتى تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أفريقيا لإمكانات نموها الاقتصادى الكامل، وكيفية زيادة المشروعات في مجالات توفير الغذاء والطاقة بالقارة، بالإضافة إلى جلسة حول التمويل والتكنولوجيا والابتكار وتناولت بحث الأدوات المالية والتكنولوجية المطلوبة لتسهيل إيجاد سلاسل قيمة مضافة قارية بأفريقيا وتنمية التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

هذا ومن المقرر أن يشارك الوزير في عدد من الجلسات الأخرى التي تشمل جلسة حول التغلب على العوائق القانونية والمؤسسية وتتناول سبل ضمان آلية فعالة لتسوية المنازعات فى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، إلى جانب جلسة حول تسهيل الحركة عبر الحدود وتتناول حرية حركة الأشخاص بين الدول الأفريقية وفتح الحدود ومدى مساهمة ذلك فى تنمية عوامل الإنتاج ومن ثم المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى القارة.