شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 87.61 دولار لبرنت.. و81.21 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى87.61 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.21 دولار.

وتترقب أنظار العالم اجتماع تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، المقرر عقده الأسبوع المقبل، فى ظل تعاف نسبى مؤقت يشهده الطلب العالم على النفط ، ويتوقع مندوبون فى التحالف، أن توصي اللجنة الوزارية الاستشارية بالإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير في الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر في مجموعة أوبك+، إنه من المرجح أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على السياسة النفطية الراهنة للمجموعة، وقد تدعو لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة إذا تطلب الأمر.

يأتي هذا الاجتماع مع صعود تشهده أسعار النفط في 2023، بدعم من آمال تعافي الطلب الصيني، بينما من المنتظر أن يوسع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع نطاق الحد الأقصى لأسعار الخام الروسي ليشمل منتجات التكرير بدءاً من 5 فبراير.

وقالت المصادر فى تحالف أوبك +، وفق وكالة رويترز، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستناقش التوقعات الاقتصادية وحجم الطلب الصيني، وأضافوا أنه من المستبعد أن تقترح اللجنة أي تعديلات في السياسة الراهنة. وذكر أحدهم أن تعافي النفط في 2023 يجعل أي تعديلات مستبعدة.

وقال مصدر آخر، إننا سنناقش الاقتصاد الصيني والتضخم، لا توجد أي توقعات لهذا الاجتماع، لن يكون هذا اجتماعاً لأوبك+ وإنما فقط لجنة المراقبة الوزارية المشتركة من دون قرارات أو توصيات.

وقالت المصادر: «أوبك+، الآن مرتاحة إلى حد ما في الوقت الراهن لأن الوقت الصعب لتأثير كوفيد 19 أصبح خلفنا ولأن الوضع الجيوسياسي والتعافي في الصين يقودان التقلبات».

ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن تحالف "أوبك+" واجه تقلبات السوق، وعمل لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وأن المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة، مضيفا "نحن مع التحول للطاقة النظيفة لكن ذلك سيستغرق عقودا".

وأوضح أن المملكة لديها شراكة قوية مع الولايات المتحدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا لا يعني الاتفاق في كل شيء.